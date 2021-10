Jordi Condom geeft toe: "Charleroi is beter op alle vlakken"

RFC Seraing verloor vrijdagavond thuis van Sporting Charleroi (1-3) op de twaalfde speeldag van de Jupiler Pro League.

De wedstrijd van gisterenavond tussen Seraing en Charleroi was al snel beslist. Charleroi stond na amper 23 minuten spelen al met 0-2 voor dankzij doelpunten van Nicholson en Gholizadeh. Morioka maakte een derde doelpunt aan het begin van de tweede helft, en zo was de wedstrijd definitief gespeeld. Seraing kon de score wel nog terugbrengen tot 1-3 met een eerredder via een own-goal van Knezevic op het einde van de wedstrijd.

"Ze hebben meer ervaring, individuele kwaliteiten en spelinzicht"

eroi. Onze tegenstander is beter op alle vlakken. Ze hebben meer ervaring, individuele kwaliteiten en spelinzicht", zei Jordi Condom, trainer van Seraing, na de wedstrijd. "Het grote probleem was dat we al snel een doelpunt tegen kregen. Tot overmaat van ramp zorgt een individuele fout er dan ook nog eens voor dat we de 0-2 zomaar cadeau geven. We hebben geprobeerd om na de rust een ommekeer te maken, maar de Zebra's wisten dat te verhinderen. Morioka jon dan al snel het derde doelpunt maken en zo was de wedstrijd gespeeld... . We hebben op het inde nog een eerredder kunnen maken, maar daar heb ik verder niets meer over te zeggen", aldus de Spaanse trainer.

"We moeten vooruitgaan en de bladzijde omslaan"

Seraing heeft het de afgelopen weken moeilijk gehad en speelde tegen Charleroi misschien wel een van hun slechtste wedstrijden van het seizoen. "Een tijd lang zeiden we dat Seraing de favoriet was om dit seizoen opnieuw te degraderen. Dat deed men omdat de clubnog maar pas gepromoveerd is en het kleinste budget heeft van alle eersteklassers (5,5 miljoen euro). Daarna werd er positief gesproken over ons spel en de behaalde resultaten. Deze slechte wedstrijd gaat opeens niet alles weer veranderen. We moeten blijven werken en vooruitgang boeken met ons jonge team. Het moreel is waarschijnlijk op zijn laagst na de vreselijke nederlaag op Union, maar we moeten vooruitgaan en de bladzijde omslaan. Het is op moeilijke momenten als deze waarop we moeten kunnen reageren", concludeerde Condom.