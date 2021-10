Kortrijk springt over Oostende in de stand na interessante West-Vlaamse derby

Zowel Kortrijk als Oostende hadden de voorbije weken al de nodige mooie dingen laten zien en wilden op dat elan doorgaan met een nuttige en interessante driepunter op speeldag 12 in het Guldensporenstadion. Het leverde een interessant schouwspel op, met minder goals dan verwacht.

Bij De Kerels kwam Kadri in de plaats van Fixelles, de tien anderen die in Brugge verloren mochten blijven staan van Belhocine. Coach Blessin van zijn kant voerde twee wissels door voor De Kustboys. De zieke Jäkel en Rocha werden vervangen door Medley en Tanghe.

© photonews

© photonews

De eerste helft? Die mogen we potig noemen. Een aantal spelers kregen een gele kaart, Amade ging een keertje heel driest door op Vandendriessche en mocht zich gelukkig prijzen dat er al een fout was gefloten voor Oostende.

Gueye met de goal

Kansen? Bätzner en Gueye probeerden het eens, Dewaele tikte een bal naast. Kortrijk was de meest dominantie ploeg, maar deed er weinig mee en zo leken we zonder goals naar de koffie te mogen. Wie de lange wachtrijen aan de wc wilde vermijden door iets vroeger in de catacomben te sluipen, miste echter het hoogtepunt van de avond.

© photonews

© photonews

Gueye miste eerst nog een bijzonder grote kans door op Hubert te trappen, maar in de herneming kon hij wel tot bij Selemani tikken, die op zijn beurt met de voorzet kwam en met het hoofd miste Gueye uiteindelijk niet: 1-0 bij de rust.

Gueye met de missers

Na de pauze bleef Kortrijk de betere ploeg, Gueye had zeker makkelijk een hattrick kunnen maken als bij hem het vizier wat beter zou zijn afgesteld. Dat was echter niet het geval en zo bleef het tot op het einde van de wedstrijd erg boeiend en spannend.

In de slotminuut van de reguliere speeltijd viseerde Kvasina de lat, even daarvoor had Radovanovic al een gevaarlijke bal van de lijn moeten keren. Tot scoren kwamen de bezoekers echter niet en zo springt Kortrijk over Oostende in de stand.