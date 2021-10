Matchwinnaar miste ook heel veel open kansen: "Veel gelopen, te weinig kracht om te trappen"

Hij scoorde, maar hij miste ook een vijftal (of misschien zelfs meer) grote kansen. En dus was de vraag achteraf: hoe tevreden was Habib Pape Gueye met zijn wedstrijd?

"Natuurlijk had ik meer dan één keer moeten scoren in deze wedstrijd", wond Gueye er achteraf geen doekjes om. Veel gelopen "Ik heb een aantal grote kansen gemist, maar ik heb veel gewerkt en gelopen. Daardoor had ik soms geen kracht meer om te trappen." "Alles bij elkaar ben ik wel blij dat we hebben gewonnen. Heel Kortrijk is blij met deze drie punten, want Oostende is een stevige ploeg."