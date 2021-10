"Vreemd, het had niet gehoeven": na de vervanging van De Ridder liep het ineens mis bij STVV

STVV kon in Leuven opnieuw rekenen op Steve De Ridder, die na een klein uur dan wel vervangen werd. Zonder De Ridder speelde STVV prima tegen Anderlecht, maar zodra hij het veld in Leuven verliet, veranderde plots het spelbeeld.

Of het ene met het andere te maken heeft en in welke mate, laten we in het midden. Maar het moet toch met een bizar gevoel geweest zijn dat De Ridder dat laatste halfuur van op de bank aanschouwde. De middenvelder was er af gegaan na 59 minuten, bij een 0-0-stand, wetende dat zijn ploeg het best uit de kleedkamers was gekomen. Om achteraf met een klinkende nederlaag de bus op te moeten.

"Het is vreemd dat de wedstrijd na een uur zo keerde in het voordeel van OHL", stelde De Ridder dan ook vast. "Op het einde van de eerste helft en ook in het begin van de tweede hadden we behoorlijk wat controle over de wedstrijd. Tot minuut 60 was er weinig aan de hand en gaven we ook heel weinig weg."

"Het is jammer, ik heb het gevoel dat deze nederlaag niet had gehoeven", vervolgt De Ridder. "Ook al worden het uiteindelijk dan nog ruime cijfers met de 4-1. Bij 2-1 geloofden we er nog in, maar na die strafschop was het boeken toe. Bij OHL hebben ze spelers die uit het niets kansen kunnen creëren. Dat is nu nog maar eens gebleken."

Had Sint-Truiden het op een bepaalde manier anders kunnen aanpakken? "We hadden het misschien iets slimmer kunnen spelen. We hadden de kat uit de boom kunnen kijken, maar dat hebben we nagelaten."