Opvallende afwezige bij STVV na incident met Hollerbach, maar coach heeft andere uitleg

Geen Christian Brüls op het wedstrijdblad bij STVV en dat was toch opvallend gezien zijn vorm van de laatste weken. De middenvelder had tijdens de week een confrontatie met Bernd Hollerbach en werd daardoor thuis gelaten, al wou de coach dat niet bevestigen.

STVV had hem nochtans goed kunnen gebruiken. Hollerbach gaf na de match wel een andere verklaring voor zijn afwezigheid. Namelijk... de bekermatch tegen Seraing van woensdag. "Laten we zeggen dat we een Engelse week hebben en daarom moest ik roteren", liet Hollerbach weten op een toon die iets anders deed vermoeden.

"Meer wil ik er niet over kwijt. Het is niet zo dat we verloren omdat Brüls er niet bij was. We waren gewoon te naïef in de verdediging. Aanvallend zag ik goeie dingen. Hara deed het bijvoorbeeld heel goed."