Al heel het seizoen de beste man bij Standard: "Ik doe er alles aan, maar dan moet je ook volgen..."

Als je doelman al heel het seizoen de beste man op het veld is, heb je waarschijnlijk een probleem. Arnaud Bodart zorgde ervoor dat de Rouches tenminste nog met een punt naar huis konden gaan.

En het hadden er zelfs drie kunnen zijn als zijn verdedigers op hetzelfde niveau hadden gespeeld. Toen hij de schitterende vrije trap van Hotic tegen zijn deklat duwde, volgde niemand verdediger Daland, die simpel kon binnenduwen. "Die vrije trap was heel goed en ik heb er alles aan gedaan om hem uit mijn doel te houden", zuchtte Bodart. "Maar in dat geval moet je ook volgen."

En daarna zag Standard af tegen een goed Cercle. "We zijn veel te ver ingezakt. We hebben in blok verdedigd, maar er was te veel ruimte tussen onze aanvallers en de rest van de ploeg. Daarom moesten we met lange ballen beginnen spelen. We zijn nog in opbouw... We moeten nu wel het vertrouwen terugvinden. Soms kan dat snel gaan, maar dat is duidelijk niet het geval bij ons. Stapje per stapje..."