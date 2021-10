Elsner geeft toe: "Op voetballend vlak zaten we ver van waar we moeten zitten"

Luka Elsner heeft er de schwung voorlopig nog niet ingekregen bij Standard. Tegen Cercle Brugge, de voorlaatste in de stand, was het bij momenten pompen. De coach begrijpt dat ook: "We hebben nog veel werk."

"We begonnen heel goed aan de wedstrijd, met een geweldige actie die tot de 0-1 leidt. Maar dan slikken we opnieuw een goal na een uitzonderlijk schot, net als tegen Leuven. Daarna was het veel minder bij ons. In de tweede helft hebben we echt afgezien", gaf hij grif toe.

Elsner mist ideeën in zijn ploeg en zette dan ook een laag blok op het veld. "Er zijn nog veel punten die beter moeten. Ik onthoud wel de positieve mentaliteit en de wil om ervoor te knokken, maar op voetballend vlak zaten we vandaag ver van waar we moeten zitten."

"Ik wil zeker ook onze supporters bedanken. Zij stonden de hele match achter ons. We zitten allemaal samen in deze moeilijke situatie, maar ze hebben ons enorm gesteund vandaag."