Mignolet komt met opvallende uitleg voor doelpunt van Engels: "Ik raak de bal te goed waardoor hij erin gaat"

Beide ploegen waren na de wedstrijd niet ontevreden met een punt, al moest Mignolet nog uitpakken met een fantastische save op een kopbal van Seck.

"Het was belangrijk om niet te verliezen vandaag", opent Mignolet. "Die redding op het einde geeft ons een punt maar we verdienden ook niet om te winnen. Vooral in de tweede helft vond ik ons de betere ploeg", is de doelman van Club Brugge van mening.

In de eerste helft moest Mignolet zich wel gewonnen geven op een kopbal van Björn Engels. Al raakte Mignolet de bal nog wel aan. "Eigenlijk raakte ik die kopbal te vol met mijn hand", geeft hij toe.

"Als ik de bal minder vol raak, gaat hij over de deklat. Nu raak ik hem met een vol hand waardoor de bal toch nog in doel belandt."

De twee grootste kansen (waarvan één dus uitmondde in een doelpunt), kwamen uit stilstaande fases. Een tendens waar Mignolet niet tevreden mee is. "Engels is een heel grote speler maar we hebben nog niet veel doelpunten tegen gekregen op stilstaande fases. Vandaag twee grote kansen dus dit moeten we zeker bekijken de komende week. Uiteindelijk pakken we een punt op Antwerp en dat is niet slecht, al wil je natuurlijk altijd winnen", besluit de goalie.