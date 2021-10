Bekerweek is welgekomen bij Club Brugge: "Woensdag kunnen ze eindelijk eens rusten"

Club Brugge heeft al een poosje moeite om in de Jupiler Pro League zijn stempel echt te drukken. Vooraan loopt het even niet zoals het moet, zoals ook tegen Antwerp. De twee goudhaantjes, Charles De Ketelaere en Noa Lang, zoeken naar hun beste vorm.

Woensdag speelt Club tegen Deinze in de Beker en dan mag het duo even rust nemen, gaf Philippe Clement al aan. De Ketelaere en Lang hebben nog maar weinig pauzes gehad, want ze werden in de internationale weken ook opgeroepen voor de nationale ploegen. En bij Club speelden ze alles. "Het zijn twee jongens van 20, dan mag je niet denken dat ze elke match geen beslissen. Ze kunnen niet elke week top zijn", zei Hans Vanaken. "Voor hen is het goed dat die bekermatch eraan komt. Dan kunnen ze even rusten."

Ook Simon Mignolet ging daarmee akkoord. "Als de trainer zo beslist kunnen ze even aan de kant blijven. Ze hebben al alles gespeeld en aanvallers kennen nu eenmaal goeie en minder goeie periodes tijdens een seizoen."