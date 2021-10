Clement zag Club nog over Antwerp gaan na lastige match: "Lang en De Ketelaere kunnen niet altijd top zijn"

Antwerp-Club Brugge was een wedstrijd met veel strijd en zonder winnaar. Ook Club-coach Philippe Clement zag dat het een dubbeltje op zijn kant was.

"Het was een wedstrijd zoals verwacht, met heel veel strijd", trapt Clement een open deur in op de persconferentie na de wedstrijd tussen Antwerp en Club Brugge.

"De eerste helft was er te weinig rust aan de bal. Veel strijd, weinig voetbal. In de tweede helft waren we beter en dominanter. Ik had het gevoel dat we er nog over zouden gaan en geloofde er echt nog in, maar uiteindelijk werd het een gelijkspel.'"

© photonews

Op de ultieme kans van Seck na in het slot had Club Brugge in de tweede helft inderdaad de beste kansen en dan stopte Björn Engels nog de doorgebroken Van Der Brempt af. "Achteraf kan je zeggen dat Engels daar de juiste beslissing neemt, ookal krijgt hij een rode kaart", vindt Clement.

Frisheid

Club Brugge kreeg twee dagen meer rust dan Antwerp aangezien ze dinsdag al moesten aantreden in de Champions League, maar toch lijkt de vermoeidheid door te wegen bij enkele spelers. "De Ketelaere en Lang leggen elke week de lat erg hoog maar het is lastig om elke drie dagen top te zijn. Daarom ben ik heel blij met wat Van Der Brempt gedaan heeft. Vandaag waren er jongens beter dan Charles en Noa maar dat is ook niet onlogisch", besluit de coach van Blauw-Zwart.