Gerkens was al aan het vieren bij ultieme kopbal van Seck: "Ik dacht dat die bal erin zat"

Pieter Gerkens tekende in de eerste helft voor de eerste grote kans van de wedstrijd tussen Antwerp en Club Brugge maar stuitte op een goede Mignolet. Achteraf was hij vooral tevreden met een punt.

In de eerste helft was Antwerp de betere ploeg tegen Club Brugge maar in de tweede helft kantelde het, dat zag ook Gerkens. "Na het tegendoelpunt en het uitvallen van Birger Verstraete werd het lastiger voor ons. Zeker na die rode kaart was het moeilijk om er nog uit te komen", geeft Gerkens toe.

Door dat uitvallen van Verstraete moest Gerkens een half rijtje opschuiven in het middenveld waardoor hij minder kon infiltreren. "Niet mijn sterkste kwaliteit maar het moest voor de ploeg. Hopelijk komt alles in orde met Birger."

Na het uitvallen van Birger én die rode kaart kwamen we er nog moeilijk uit

Gerkens is ervan bewust dat Antwerp de mindere ploeg was maar ei zo na ging Antwerp op het einde toch nog bijna met de overwinning lopen maar de kopbal van Seck werd gered door een fantastische parade van Mignolet. "Ik dacht echt dat die erin was. Ik was zelfs al aan het juichen, maar ze hebben een heel goede doelman. Uiteindelijk blij dat we hebben standgehouden en een punt gepakt", besluit Gerkens.