Union-doelman geraakt door aanstekers: Eupen mag zich aan ferme boete verwachten

De Pro League heeft nog maar net een statement verspreid dat ze harder gaan optreden tegen supportersgeweld en het was weer zover in Eupen-Union SG. Nadat de bezoekers op 2-3 kwamen, gingen de poppetjes aan het dansen.

Eupen maakte de 2-2, maar even later scoorde Casper Nielsen al de 2-3. Dat konden enkele heethoofden achter de kooi van Union-doelman Anthony Moris niet verkroppen en ze bekogelden hem met aanstekers. Scheidsrechter Bram Van Driessche moest de match zelfs even stilleggen.

© photonews

© photonews

"Na de 2-2 dachten we dat we er nog over gingen gaan, ik denk dat heel het stadion dat dacht. Maar het is een ongeschreven wet in het voetbal dat je in de minuten na een goal extra voorzichtig moet zijn. Ik ben het nog gaan zeggen tegen onze verdediging, maar we laten ons toch ringeloren. Tegen dit soort ploegen wordt dat gewoon afgestraft", zei Jens Cools.