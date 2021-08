Ferme comeback: koningskoppel wist vroege voorsprong van Cercle uit in het Luikse

Seraing en Cercle Brugge hebben de zaterdag geopend op voetbalgebied. En dat leverde meteen het nodige spektakel op.

Luxeproblemen in de kern bij Cercle Brugge, die zeker in de aanval opties genoeg heeft heden ten dage. Hij koos in Luik voor Waldo Rubio en Alex Millan, die hun debuut maken. Jesper Daland was er na een aangezichtsblessure ook opnieuw bij.

Snelle voorsprong

Bij Seraing vroeg coach Jordi Condom dan weer al een paar keer om versterkingen, zeker achterin. De oefenmeester besloot om tegen Cercle Brugge met vijf achterin te beginnen en liet Boulenger terugkeren in de basis na zijn schorsingspeeldag.

© photonews

© photonews

In de eerste minuten kreeg hij meteen een extra argument aangereikt, want de Luikenaars gingen meteen aan het klungelen achterin. Popovic profiteerde en maakte er meteen 0-1 van, enkele minuten later voorkwam de VAR na een buitenspeldoelpunt zelfs nog erger voor de thuisploeg.

Seraing had het een kwartier moeilijk om in de wedstrijd te komen, maar trok daarna steeds meer ten strijde. Dat leverde voor de pauze wel nog niet al te veel op, al kwam Maziz een aantal keer dreigen onder meer.

Koningskoppel

Na de pauze drukten de Luikenaars nog meer door en het was uiteindelijk Maziz die tien minuten na rust de langverwachte gelijkmaker kon tegen de touwen drukken. Seraing probeerde daarna nog wel, maar echt veel indruk maakten ze niet meer.

© photonews

© photonews

En toch kregen we nog doelpunten te zien. Maziz en Marius deden het nog een keertje prima samen en deze keer was Marius de afwerker van dienst. Een knappe uitgewerkte aanval was het al bij al wel, en verdiend misschien ook wel.

Seraing kreeg namelijk loon naar heel hard werken en boekt zo zijn tweede thuiszege. Het springt over Cercle Brugge in de stand en heeft zo zijn start als nieuwkomer met 6 op 15 niet eens zo hard gemist. De Vereniging van zijn kant gaf opnieuw een snelle voorsprong weg.