Na een drie op twaalf is het voor AA Gent stilaan tijd om nog eens uit te pakken met een driepunter. Een trip naar KAS Eupen komt dan misschien wel op het goede moment.

De voorbije wedstrijden lukte het altijd nét niet voor Hein Vanhaezebrouck en zijn troepen. Dat bleek tegen Cercle Brugge en tegen Djurgardens IF de afgelopen week.

"We zitten in een fase waarin alles wat tegenzit", aldus Vanhaezebrouck daarover. "En de spoeling is wat dun, maar er zijn ook opstekers met spelers die terugkomen."

De Sart

Een van die opsteker is Julien De Sart, die tegen de Zweden een tiental minuten kon meespelen en zo weer stappen zet naar de volledige terugkeer in de basis.

Bij KAS Eupen is het al een seizoen van ups en downs geweest. Kunnen ze opnieuw stunten tegen een topclub in eigen huis?

