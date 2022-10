Vanhaezebrouck heeft moeilijke keuzes te maken: "Zet ik ze samen? Zet ik ze apart? Niet evident"

Een deugddoende zege voor AA Gent gisteren op het veld van Eupen. En Hein Vanhaezebrouck zag nog eens andere spitsen buiten Hugo Cuypers efficiënt zijn.

Laurent Depoitre speelde een goeie match, dwong een penalty af en scoorde zelf ook. "Ik ben blij voor Lolo dat hij na een aantal moeilijke maanden weer de drive heeft gevonden om er vol voor te gaan”, aldus Vanhaezebrouck. "Als enige diepe spits rendeerde Lolo, maar het zijn moeilijke keuzes. Samen met Hugo loopt het soms goed en soms niet. Zet ik ze samen? Zet ik ze apart? Niet evident.”

En de keuze in doel. Paul Nardi speelde deze keer en Davy Roef zat op de bank. “Ik maak elke week een keuze tussen de twee en nu was het Nardi. Het kan zijn dat het volgende match weer anders is. Mij maakt dat in se niet uit. Er zit geen patroon in.”

“Het is hopelijk de start van een betere periode voor ons, met meer geluk. Druk is hier altijd. Zo gaat dat bij een topploeg. Als je derde staat, wil je tweede worden. Als je in Europa in de kwartfinale staat, wil je naar de halve finale. En als je zevende staat, dan wil je vierde worden.”