Gent haalt het makkelijk in Eupen en tankt vertrouwen richting trip naar Zweden

AA Gent verloor afgelopen week thuis van Cercle Brugge en donderdag ook tegen het Zweedse Djurgardens. Tegen KAS Eupen wilden ze dan ook de rug rechten.

Met oog op de wedstrijd donderdag in Zweden wilden de Buffalo's graag vertrouwen tanken. En daarvoor moest KAS Eupen voor de bijl. Hein Vanhaezebrouck koos voor Paul Nardi in doel: hij krijgt nu ook in competitie de voorkeur op Davy Roef. Owusu verving de geblesseerde Kums, voorin hield Hjulsager Cuypers op de bank.

Strafschop breekt match open

Bij KAS Eupen ook drie nieuwkomers: Charles-Cook, Magnée en Wakaso vervingen Nuhu, Van Genechten en Alloh in de basiself. De Oostkantonners wilden met een overwinning wat wegkomen van de onderste plekken.

Daar zouden ze eigenlijk nooit echt aanspraak op maken. Tot kansen kwamen ze eigenlijk een hele wedstrijd niet. De Buffalo's van hun kant kregen wél kans na kans, al was het wachten tot Depoitre over Moser ging om dankzij de VAR en via de stip de 0-1 te maken.

© photonews

© photonews

Nog voor de pauze zorgde Depoitre met een intikker na een mooie rush van Hjulsager voor de 0-2, meteen na de koffie maakte Hong er op aangeven van alweer Hjulsager zelfs 0-3 van en was de wedstrijd helemaal gespeeld.

Vertrouwen tanken

Met een prima rush maakte Hong er ook nog 0-4 van, waardoor Gent nooit in de problemen kwam en Eupen helemaal zoekspeelde. Echt diep hoefde het in de tweede helft zelfs niet te gaan en dan nog was blauw-wit dominant.

Meer dan 0-4 werd het uiteindelijk niet, maar de Buffalo's tanken wel meer dan een klein beetje vertrouwen met oog op donderdag in Zweden. Dan een resultaat boeken is belangrijk met oog op Europese overwintering.