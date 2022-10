KV Oostende redt een punt tegen 10 Seraing-spelers en kan crisis maar nipt afwenden

In de degradatiekraker tussen Seraing en KV Oostende is geen winnaar uit de bus gekomen. Seraing was lange tijd op weg naar de overwinning maar na een rode kaart voor de thuisploeg kwam KVO in de blessuretijd toch weer langszij.