Yves Vanderhaeghe niet eens met scheidsrechterlijke beslissing: "Ik zie hem net een fout maken op mijn verdediger"

Achteraf mag KV Oostende tevreden zijn met een punt op het veld van Seraing, maar KVO had toch verwacht om meer te rapen.

De thuisploeg had zaterdagavond lange tijd de bovenhand in het degradatieduel. In de tweede helft verzilverden ze dat overwicht met een doelpunt van Marius via de stip. Nadat Seraing met tien man viel door een rde kaart van Sylla, kon Oostende in de blessuretijd toch nog een punt uit de brand slepen dankzij een kopbaldoelpunt van Medley.

"Ik heb geen kwaliteitsprestatie gezien", opent KVO-trainer Vanderhaeghe eerlijk achteraf. "Er waren goede en slechte momenten van onze kant. We hadden moeite om duels te winnen tegen de Sering-verdediging. We werden twee keer gewaarschuwd in ons strafschopgebied in de eerste helft en wisten dat Bernier en Marius gevaarlijk zijn en uit de dekking weten te ontsnappen", vertelde Yves Vanderhaeghe op de persconferentie.

De KVO-coach wees bovendien ook met de vinger naar de scheidsrechterlijke beslissingen van Arthur Denil. "Wat te denken van de twee strafschopbeslissingen? Het is vreemd wat er gebeurt met de VAR. Ik ben verbaasd dat we geen penalty kregen en dat Seraing er wel één kreeg na de rust. De aanvaller van de tegenpartij maakt een overtreding op mijn verdediger en valt neer... ", zucht hij.

"Daarna hebben we alles geprobeerd om terug in de wedstrijd te komen en via Medley kwamen we op gelijke hoogte. We moeten tevreden zijn met een punt", concludeerde Yves Vanderhaeghe.