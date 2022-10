Onuachu bezorgt Genk febevochten zege in wedstrijd tegen KV Kortrijk

Genk speelde vannamiddag in eigen huis tegen KV Kortrijk. Na de overwinning tegen Antwerp wouden ze bij Kortrijk ook wel op het veld van Genk gaan stunten.

Voor de wedstrijd was het afwachten welk KV Kortrijk we vandaag te zien zouden krijgen. In hun laatste twee wedstrijden toonden ze namelijk twee volledig verschillende gezichten. Op het veld van Anderlecht speelden de mannen van Custovic een verschrikkelijk slechte wedstrijd, maar afgelopen weekend thuis tegen Antwerp lieten ze zich van hun beste kant zien. Bij Kortrijk zaten ze op een wolk nadat ze de eerste ploeg waren die dit seizoen punten kon afsnoepen van de leider in het klassement, Antwerp.

Na amper een dikke minuut spelen kwamen de bezoekers uit Kortrijk al goed weg. Een afvallende bal belandde pal voor de voeten van de kersverse vader Bryan Heynen. Zijn inzet met de linker werd goed gestopt door Kortrijkdoelman Ilic, de bezoekers waren dus meteen gewaarschuwd. Custovic had een laag blok opgesteld waarmee ze de Genkse aanval moesten afstoppen. Een dik half uur ging dat zeer goed. Genk had de bal, maar grote kansen bleven uit en zo kabbelde de wedstrijd voort. In minuut 37 was het dan toch prijs, op een vrije trap van Trésor kopte Onuachu de 1-0 tegen de netten, zijn tweede doelpunt van het seizoen. Voor Mike Trésor was het al assist nummer zes van het seizoen.

In de openingsfase van de tweede helft toonde Kortrijk een ander gezicht. Ze eisten meer balbezit op en drukten de Genkenaren terug op hun eigen helft. Echt veen grote kansen kwamen daar niet uit voort, maar net voor het uur kregen ze een vrije trap op een zeer interessante plek. Selemani, die de vrije trap zelf had uitgelokt, zette zich achter de bal. Met een schitterende knal versloeg hij Vandevoordt en zo was alles te herdoen voor de thuisploeg. Het leek wel of ze bij Genk tot aan de gelijkmaker in slaap lagen, want nadien kwamen ze weer beter en beter in de wedstrijd. Een kwartier voor tijd kreeg Genk dan ook een strafschop na hands van Kristof D'Haene. Onuachu bleef kalm en zette de penalty om, 2-1.

In de slotfase was het nog bibberen en beven voor de thuisploeg. Kortrijk kwam nog heel dicht bij een gelijkmaker in de blessuretijd, maar scoren lukte niet meer. Met deze overwinning blijft Genk in het spoor van leider Antwerp. Opvallend: de afgelopen vier duels wonnen ze steeds met slechts één doelpuntje verschil. Bij Kortrijk zullen ze vol spanning kijken naar de andere wedstrijden in de Jupiler Pro League. Eupen, Seraing en Cercle Brugge kunnen bij een gelijkspel op gelijke hoogte komen met Kortrijk. Als twee van deze drie ploegen weten te winnen staat Kortrijk zelfs plots op degraderen.