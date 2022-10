Maandag belangrijke meeting tussen Racing Genk en Wouter Vrancken

Wouter Vrancken is goed bezig met Racing Genk en dan is de vergelijking met het kampioenenjaar van Philippe Clement niet veraf.

Head of Football Dimitri De Condé weet dat die vergelijking intern vaak gemaakt wordt, maar het ligt in realiteit toch helemaal anders. Het hart van Clement lag bij Club Brugge, voor Vrancken is dat wel degelijk bij Genk.

Al ziet De Condé meteen een probleem voor de club in het dossier van Wouter Vrancken. “Al denk ik niet dat Genk zijn eindstation zal zijn”, zegt De Condé aan Het Laatste Nieuws. “Ooit zal hij de stap naar het buitenland zetten.”

De Condé wil Vrancken echter zo lang mogelijk aan boord houden. “We hebben al met elkaar samengezeten en maandag volgt er een vervolggesprek. Het is nog een kwestie van het in de juiste vorm te gieten. Het doel is meer stabiliteit. Voor ons, maar ook voor Wouter wanneer het eens minder gaat.”