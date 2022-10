Wouter Vrancken ondanks zege toch niet helemaal tevreden: "We moeten gewoon meer scoren"

Racing Genk won zaterdagavond thuis tegen KV Kortrijk. Coach Wouter Vrancken was tevreden, maar heeft toch een puntje van kritiek.

Racing Genk won tegen KV Kortrijk na twee goals van Paul Onuachu en kreeg tussendoor na een uur de gelijkmaker binnen van Selemani. Genk maakte indruk en KV Kortrijk dook zelfs de rust in zonder doelpoging.

Trainer Wouter Vrancken was dan ook tevreden over het spel van zijn ploeg. “We winnen verdiend. We waren erg dominant in de eerste helft en dan moeten we gewoon meer scoren”, zei Vrancken achteraf bij Sporza.

Ook na de gelijkmaker van Selemani rechte Racing Genk snel de rug en ging nadrukkelijk op zoek naar de tweede goal, al moest het uiteindelijk wachten tot het een penalty kreeg om te scoren. “Het is uiteindelijk jammer dat we het moeten afmaken met een penalty.”

“Na dit seizoensbegin ben ik gewoon heel fier op mijn jongens, ze tonen de juiste mentaliteit", besloot Vrancken.