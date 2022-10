Kristof D'haene niet tevreden na verlies tegen Racing Genk: "In de eerste helft waren we nergens"

Na de stuntzege tegen Antwerp kon KV Kortrijk de lijn niet doortrekken tegen Racing Genk.

Racing Genk scoorde via Onuachu een paar minuten voor de rust de 1-0. Een vrije trap van Selemani bracht KV Kortrijk weer op gelijke hoogte en dat leek de Limburgers wakker te schudden. Onuachu besliste de match tien minuten voor het einde met zijn tweede vanop strafschop.

Kristof D’haene kreeg de bal tegen de arm en vond het geen strafschop. “Die penaltyfase vind ik belachelijk, maar dat hoort bij het voetbal zeker?”, zei hij achteraf bij Sporza. Ook over het spelbeeld van KV Kortrijk was D’haene niet tevreden. “In de eerste helft waren we nergens, maar na de rust hebben we getoond dat we een redelijk goede ploeg zijn die in opbouw is”.

Volgende week ontvangt KV Kortrijk Zulte Waregem, de laatste in de stand. “We moeten verder bouwen op die tweede helft en kijken naar de derby volgend weekend”, besloot hij.