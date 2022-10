Johan Boskamp kijkt op naar Racing Genk: "Kwestie van mentale sterkte"

De U19 van Racing Genk stootte door in de Youth League, net als de A-ploeg met een doelpunt in de slotfase.

De U19 van de Limburgers stoot door in de Youth League na een knappe remonte op bezoek bij Slavia Praag. Genk won met 2-4 in Tsjechië, nadat de heenmatch verloren werd met 1-2.

“Leuk toch. Dat daar veel talent in de jeugd zit, is me al langer duidelijk. Ik heb Jong Genk onlangs nog aan het werk gezien tegen RWDM in tweede klasse. Vooral die keeper Leysen en de centrale verdediger Didden zijn me toen opgevallen. Het zou me niet verbazen als we die twee dit seizoen ook aan het werk gaan zien bij de A-ploeg”, zegt Boskamp in Het Belang van Lumburg.

Genk slaagt er de laatste drie wedstrijden in om in het absolute slot van de wedstrijd de winning goal te scoren. “Een kwestie van mentale sterkte. De laatste minuut is misschien wel de belangrijkste in een wedstrijd. Als je het drie keer op rij kunt opbrengen om zo laat in de wedstrijd nog tot het gaatje te gaan, en dat gaatje ook weet te vinden, dan sta je als team heel erg sterk.”