José Jeunechamps : "Er blijft veel frustratie hangen na deze wedstrijd"

Seraing était tout proche d'enregistrer une deuxième victoire de suite cette saison lors de la onzième journée de D1A, mais les Métallos ont vu Ostende arracher le partage dans les arrêts de jeu.

Seraing had in de tweede helft een penalty nodig om op voorsprong te komen tegen KV Oostende ondanks het creëren van enkele mooie mogelijkheden voordien. Daarna ging het echter bergaf voor Les Métallos. Sylla kreeg rood en Oostende kwam in de blessuretijd nog langszij.

"Hier blijft enrom veel frustratie hangen", reageert Seraing-trainer José Jeunechamps na deze wedstrijd. "Na onze overwinning tegen Standard zag ik wel een ploeg die er opnieuw vol voor ging. We gingen niet op onze lauweren rusten na onze mooie overwinning van vorige week. We hadden veel kansen in de eerste helft en daar al op voorsprong moeten komen", reageert hij.

"In de tweede helft werd het spel makkelijker door ons doelpunt", gaat Jeunechamps verder. "Die rode kaart van Sylla is jammer maar als hij die fout niet maakte, zou er met de vinger naar hem gewezen worden als KVO daar scoorde. Daardoor moesten we wat lager gaan spelen en slikken we uiteindelijk ook nog dat doelpunt."

Maar de voormalige trainer van onder meer Moeskroen blijft positief. "We halen geen 6/6 of een eerste overwinning in eigen huis maar wel een eerste punt en dat blijft belangrijk. We werken verder aan onze doelstellingen en dat is onder meer onze eerste thuisoverwinning behalen en een tweede clean sheet", besluit hij.