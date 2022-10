Antwerp wint met 2-0 van STVV en zet KRC Genk (voorlopig) op vijf punten

Royal Antwerp heeft zijn misstap van vorige speeldag tegen KV Kortrijk rechtgezet. Het versloeg een tienkoppig Sint Truiden met 2-0 na een vroeg doelpunt van Gerkens. Antwerp verstevigt zo zijn leidersplaats en zet KRC Genk op vijf punten.

Het Bosuilstadion was aardig gevuld voor de komst van de Kanaries. Voor de aftrap van de wedstrijd werd het truitje van de geblesseerde Miyoshi door ploeggenoten aan het publiek getoond. De Japanner scheurde vorige speeldag zijn voorste kruisband en zal enkele maanden buiten strijd zijn.

Antwerp begon sterk aan de partij en toonde meteen vechtlust. Na negen minuten voetballen was het prijs voor The Great Old. Alderweireld stuurde Gerkens met een schitterende lange bal alleen op Schmidt af waarna de aanvaller de 1-0 op het scorebord zette. Een knap doelpunt van Antwerp op aangeven van zijn kapitein, die al aan twee assists zit in de Jupiler Pro League. STVV bracht weinig gevaar in het openingskwartier maar stelde doelman Butez dan toch een keertje op de proef. Brüls schilderde een hoekschop op het hoofd van Leistner die ei zo na Butez wist te verrassen. De Franse doelman pakte uit met een knappe save en duwde de bal in hoekschop.

Sindsdien kregen de supporters in het stadion een dikke 20 minuten slordig voetbal aan beide kanten te zien. Slechte inspeelpasses en controles zorgden voor een erg laag tempo. Na 38 minuten kon de competitieleider nog eens counteren. Bauer deelde tijdens de aanval een slag uit aan Janssen die snel neerging. Laforge trok de gele kaart maar werd teruggeroepen door de VAR om de beelden te herbekijken. Hij bedacht zich en trok alsnog de rode kaart waardoor STVV nog een hele tweede helft met tien man verder moest. Rusten geblazen met een Antwerpse voorsprong.

De tweede helft begon aangenamer dan de eerste. Invaller Koita liet zich bij STVV meteen opmerken met enkele knappe dribbels maar het gevaar kwam toch opnieuw van een Antwerpse voet. Een hoekschop van The Great Old werd kort genomen waarop Ekkelenkamp verschroeiend uithaalde en de dwarsligger trof. Nog geen minuut later had Bruno de gelijkmaker aan de voet. Hij troefde de Antwerpse verdediging knap af en ging, vanuit een scherpe hoek weliswaar, alleen op Butez af maar werd net op tijd gehinderd door een messcherpe tackle van de teruggekomen Muja.

In het slotkwartier was het vooral Antwerp dat de bal simpelweg rondspeelde en STVV dat achter de feiten aanliep. De kanaries konden af en toe counteren maar stuitten telkens op een stugge Antwerpse verdediging. Invaller Nainggolan kon de voorsprong verdubbelen maar vond Schmidt op zijn pad. Il Ninja trapte een slimme lob van Pacho met een karatetrap op de Truiense doelman die uitpakte met de nodige beenveeg.

Vijf minuten voor tijd dan toch een domper op de Antwerpse vreugde. Uitblinker van het seizoen Yusuf moest door een draagberrie van het veld geholpen worden. Invaller Scott deed de toeschouwers dan toch nog juichen door de 2-0 te maken. Schmidt duwde een schot van, die andere invaller, Frey in zijn voeten en was voor een tweede keer verslagen. Al bij al won Antwerp verdiend de wedstrijd en verstevigt het zo zijn leidersplaats.