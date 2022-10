📷 Miyoshi (Antwerp) succesvol geopereerd, maandenlange revalidatie voor de boeg

Enkele dagen geleden kwam het nieuws dat Antwerp het enkele maanden zonder Koji Miyoshi zal moeten doen. Nu laat Antwerp weten dat de operatie geslaagd is.

In de wedstrijd van afgelopen weekend tegen KV Kortrijk viel Koji Miyoshi geblesseerd uit. De Japanner liep een scheur op in de voorste kruisband. Dat Antwerp het maandenlang zonder de flankaanvaller zal moeten doen is het zware verdict. “Ik kan helaas vertellen dat Koji zijn kruisband heeft gescheurd. In eerste instantie is dat heel slecht nieuws voor hem. Ook voor ons. Hij wist al half hoe laat het was toen het gebeurde. “Dit voelt niet goed aan”, gaf hij al snel aan. Hij wordt vrijdag geopereerd”, vertelde Van Bommel op de persbabbel.

Een geslaagde operatie in het AZ Sint Monica Deurne ✅🤝



Veel succes met de revalidatie, Koji! 🙏 pic.twitter.com/FWR0UuhSdU — Royal Antwerp FC (@official_rafc) October 8, 2022

Die operatie is nu achter de rug. Antwerp laat weten dat alles goed verlopen is en Miysohi nu kan beginnen aan een maandenlange revalidatie. Hij werd geopereerd in het AZ Sint Monica in Deurne. Of hij dat in België of Japan zal revalideren, valt nog af te wachten.