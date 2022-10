Bataille na drie punten tegen STVV: "We boeken een zakelijke overwinning vandaag"

Antwerp boekte gisteren een zuinige zege tegen STVV. Jelle Bataille is blij met de drie punten maar beseft dat het beter kan.

De flankverdediger beseft dat het beter kon gisterenavond: "Het was een moeilijke wedstrijd vandaag, we boeken een zakelijke overwinning. De cleansheet is erg belangrijk maar wet moeten de wedstrijd sneller kunnen beslissen en onze kansen afmaken. Het mag altijd meer zijn, de kansen waren er maar het mocht aanvallend meer zijn. STVV speelde verdedigend sterk en dat maakte ons niet makkelijk, het zorgde voor slordigheden waardoor we het gaatje niet konden vinden. Het is jammer van vorige week maar we hebben een sterke reeks neergezet. 30/33 kan niemand zeggen."

Bataille beseft dat naar Standard trekken nooit een makkelijke opdracht is: "Hopelijk krijgen we volgende week op Standard hetzelfde scenario als vorig seizoen, die drie punten boeken is het belangrijkste."