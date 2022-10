Serge Gumienny stelt zich vragen bij rode kaart voor Robert Bauer

Robert Bauer van STVV kreeg vrijdag een rode kaart na de interventie van de VAR in het duel tegen Antwerp.

Bauer ging in de clinch met Vincent Janssen van The Great Old en deelt daarbij een tik uit aan de Nederlander. Geel werd door de VAR omgezet in rood.

“De VAR werd pas wakker toen ref Laforge geel trok voor Bauer, nadat hij eerst het voordeel aan Antwerp had gegeven. Het lijkt erop dat ze in Tubeke pas op dat moment naar de fase zijn gaan kijken en dan een slag gezien hebben”, zegt Serge Gumienny in Het Belang van Limburg.

“Op de tv-beelden is dat echter niet duidelijk te zien. Toch niet om het met 100 procent zekerheid te zeggen. Terwijl dit een 'clear error' zou moeten zijn om er rood voor te trekken. Ik vraag me ook af wat er was gebeurd indien Laforge geen gele kaart had getrokken. Misschien was deze fase dan wel gewoon gepasseerd?”