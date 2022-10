Rode kaart van Robert Bauer blijft voor beroering zorgen: "Waanzin van scheidsrechter"

Vrijdagavond zorgde een interventie van de VAR voor een sleutelmoment in de match tussen Antwerp en STVV.

In de 38ste minuut vechten Bauer en Janssen een robbertje uit. Daarbij deelt de Duitser een slag uit. Hij krijgt na ingrijpen van de VAR een directe rode kaart.

“Het was voor mij een zuivere rode kaart, veel meer ga ik daar niet over zeggen”, reageerde Vincent Janssen tijdens de rust voor de camera’s. Trainer Hollerbach van STVV denkt daar eventjes anders over.

Hij deed dat nadat hij de beelden had bekeken en ook met zijn speler gesproken had. “Hij zegt dat hij door Janssen werd vastgehouden en zich losrukte. De speler van Antwerp maakte dus de eerste overtreding. Maar voor mij moest dat foutje niet worden bestraft. Net zo min als de reactie van Robert”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Het was een duel, zoals er in elke wedstrijd tien zijn. Voetbal is nu eenmaal een mannensport. Als je voor zo'n actie de rode kaart trekt, moet je tien spelers uitsluiten. Het is gewoon waanzin dat een scheidsrechter op zulke wijze een wedstrijd in een beslissende plooi legt.”