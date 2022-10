Van Bommel is blij met de drie punten maar beseft dat het beter kan: "Te weinig kansen gecreëerd voor ons doen"

"Drie punten zijn het belangrijkste" concludeerde Mark Van Bommel na de wedstrijd tegen STVV. "We hebben te weinig kansen gecreëerd voor ons doen"

Van Bommel heeft met Antwerp een knappe 30/33 gehaald en is tevreden met drie nieuwe punten: "Ik ben hartstikke blij met de drie punten. We begonnen erg sterk en konden zelfs na één minuut al op voorsprong komen. Gerkens maakte een fantastische goal, zowel de pass van Alderweireld als Gerkens' aanname en het doelpunt. Een rode kaart laat een voetbalwedstrijd telkens kantelen. STVV ging hoger verdedigen waardoor de ruimtes kleiner werden voor ons. Het zorgde voor moeilijk voetballen, maar we bleven geduldig en maakten de juiste keuzes op de juiste momenten.

De Antwerpse coach besefte dat het voetbal niet top was vandaag: We creërden vandaag te weinig kansen voor ons doen. Winst is het belangrijkste vandaag. We willen telkens mooi voetbal brengen voor de supporters, maar als dat niet het geval is moeten we gewoon die drie punten zien te pakken en dat is vandaag gelukt.Het grote pluspunt is dat onze verdediging opnieuw de nul hield en consequent bleef voetballen. Het verschil vandaag waren de invallers die het niveau omhoog brachten.