Al-Dakhil beseft dat STVV beter kan dit seizoen: "We mikken zo hoog mogelijk"

Ameen Al-Dakhil ging gisteren met STVV ten onder op de Bosuil. 2-0 was het verdict en dat mede door een vroege rode kaart bij de Kanaries.

De verdediger beseft maar al te goed dat de rode kaart een belangrijke fase was in de wedstrijd: "Als je na 35 minuten met tien komt te staan weet je dat het onmogelijk wordt hier in Antwerpen. We deden het zeker niet slecht vandaag, maar mentaal werden we gepakt door de rode kaart. We probeerden nog op de counter te spelen maar gemakkelijk was het zeker niet. Iedereen heeft zijn eigen mening over de rode kaart, sommige mensen zagen een slag dus ja... De efficiëntie vooraan ontbreekt, het is moeilijk om te scoren. Het komt wel, ik heb er alle vertrouwen in. We kijken sowieso naar boven en niet naar onder, we mikken zo hoog mogelijk en kijken niet naar de degradatieplekken."