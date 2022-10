Opnieuw na Europese glorie de ontnuchtering in België: Club mist de kansen en Westerlo stunt in Jan Breydel!

Kon Club Brugge na een Europees topmoment nu wél bevestigen in de competitie of kon Westerlo doen wat Atlético niet lukte? Het werd zowaar dat tweede. No Jutglà, no party.

Geen verrassing dat Carl Hoefkens enkele dagen na die fantastische overwinning tegen Atlético er voor opteerde om te roteren. Zo kregen zes andere namen kans op speelminuten op te doen en dat waren niet de minsten: Spileers, Mata, Sobol, Skov Olsen, Lang en Yaremchuk. Bij Westerlo slechts één wijziging in vergelijking met de winst tegen Zulte Waregem: De Roeck gunde Nene een basisplek.

Gretig blauw-zwart in aanvangsfase

Na zo'n Europese triomf kan het nadien in de competitie al eens wat minder zijn. Dat ondervonden ze bij Club onlangs nog op het veld van Standard, maar de gretigheid was er nu wel ten top bij blauw-zwart. En of ze er zin in hadden: Seigers kopte het lobje van Lang voor de lijn weg, Yaremchuk geraakte in een één-op-één niet voorbij Bolat.

De grootste kans uit de eerste periode kwam er op het kwartier, nadat Skov Olsen met een prima actie de zestien in ging. Vervolgens schoot Yaremchuk op Bolat en Vanaken voor een open doel onbegrijpelijk over. Na die moeilijke aanvangsfase voetbalde Westerlo zich meer in de match en kon het af en toe een prima aanval in mekaar boksen, ook al behield Club de controle.

De Cuyper op bezoek bij zijn Club

Het was ook uitkijken naar wat Club-huurling De Cuyper nu kon tegen de club die nog eigenaar van hem is. Met Skov Olsen had die defensief wel zijn werk, maar met de rust in zicht kon de linksback zich offensief wel eens uitleven. Mignolet moest redding brengen met de voet.

Foster volgt goed

Wel een teken dat de Kemphanen in de match aan het groeien waren en na de pauze zouden ze ook op voorsprong klimmen. Bij Club was iedereen hoog opgeschoven en laatste man Mata miste zijn interventie. Nene kon zo alleen op doel af. De Malinees liet de bal te ver van de voet schieten, waardoor Mignolet nog kon ingrijpen. De goed gevolgde Foster scoorde in de herneming alsnog.

Club zette nog wel aan voor een nieuw offensief en dat gaf Bolat de kans om zich in de kijker te spelen. De bezoekende doelman had in het begin van de tweede helft al een poging van Nielsen gepareerd en ranselde ook de schoten van Vanaken en Skov Olsen uit zijn kooi. Larin miste dan weer compleet. Hij en Yaremchuk zijn geen Jutglà. De beste spits liep zaterdagavond bij Westerlo: Foster maakte dan maar de 0-2.