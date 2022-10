Voor Vanaken mag Champions League geen excuus zijn: "Als je deze match nog 100 keer speelt, win je 'm 100 keer"

Hans Vanaken was één van de spelers die tegen Westerlo enkele kansen miste. De Champions League aanduiden als reden voor de nederlaag, deed de Club-aanvoerder niet. De bal wilde er gewoon niet in.

"Het is zeker en vast een zure nederlaag", sakkerde Vanaken na het opgelopen puntenverlies. Speelt het Europese verhaal Club Brugge parten in de competitie? "Het zou niet mogen dat de Champions League hier een rol in speelt. Ik denk ook niet dat dat het geval is."

Vanaken wijtte de nederlaag tegen Westerlo vooral aan pech bij de afwerking. "Als je deze wedstrijd nog 100 keer speelt, ga je die nog 100 keer winnen. Het is gewoon zuur dat je dat doelpunt niet maakt dat je verdient. Zo'n matchen zitten er ook tussen."

Goed reageren

Eens een accident de parcours dus, zoals dat in de loop van een seizoen het geval kan zijn. "Soms heb je van die matchen dat de bal er niet in wilt. En als de tegenstander dan een keer over de middenlijn komt en wel scoort, dat hoort er soms bij. Dat moet je accepteren. Na de vorige keer hebben we goed kunnen reageren. Laat ons hopen dat dat komende woensdag opnieuw het geval is."