Doelpuntenmaker onze man van de match in Club - Westerlo, De Roeck komt met lof: "Hij heeft stappen gezet"

Onze man van de match in Club - Westerlo was de man die de doelpunten van de bezoekers voor zijn rekening nam. Tot tevredenheid van coach Jonas De Roeck.

Er was nog wel wat concurrentie binnen het eigen team voor die titel van 'man van de match'. Zo stond Sinan Bolat sterk te keepen. Vooral zijn save op de knal van Skov Olsen was knap, voor het overige waren het geen al te spectaculaire reddingen. Onze voorkeur ging dan toch naar Lyle Foster, die naast het maken van de doelpunten ook sterk was in het duel en bij de 0-1 slim volgde toen ploegmaat Nene op doel afstevende.

"Hij heeft natuurlijk een heel goede prestatie geleverd", zegt Westerlo-trainer De Roeck over zijn spits. "Het belangrijke is het collectieve. Lyle kan ook niet doen wat hij doet zonder de hulp van zijn ploegmaats. Wat ik wel graag toegeef, is dat hij wel stappen gezet heeft."

Dat uit zich dan in bepaalde aspecten van het spel. "Qua looplijnen, qua momenten kiezen. In het beseffen van wanneer hij diep moet gaan, wanneer hij de bal moet bijhouden. Lyle is nog heel jong, hij is nog maar 22. Ik ben blij voor hem dat hij die twee doelpunten heeft kunnen maken."