Carl Hoefkens vindt niet dat nederlaag iets te maken heeft met Champions League: "Dit is meer dan vervelend"

Van immense vreugde in de Champions League naar een nederlaag in de competitie. Carl Hoefkens ondervindt dat het trainersvak een rollercoaster aan emoties is.

"Alle respect voor het fantastische gameplan van Westerlo, dat naar huis gaat met de drie punten. Ik vind dat wij sterk begonnen waren aan de wedstrijd. We hadden voldoende kansen. Als je op die momenten niet efficiënt ben en dan nog eens op die manier twee goals tegenkrijgt, is de wedstrijd voorbij voor je het goed en wel beseft", analyseert Hoefkens na de verrassende thuisnederlaag (0-2) van zijn team.

Club miste enkele reuzenkansen, al was dat niet het enige minpunt. "De goals zijn ook te makkelijk weggegeven. We zijn na rust nog meer voor dat doelpunt gegaan en creëerden problemen voor de tegenstander, maar hadden zelf problemen met onze offensive marking. Daardoor kon Westerlo er iets te makkelijk uitkomen en konden wij die druk niet volhouden."

Verdienste van Westerlo

"Dat is de verdienste van Westerlo, maar op de manier waarop we gespeeld hebben moeten we die match winnen", is Hoefkens van oordeel. "De spelers brachten elkaar in goede posities. Bij momenten brachten we toch wel kwaliteit." De Club-trainer was dus niet helemaal ontevreden door wat zijn ploeg had neergezet.

Heeft de nederlaag iets te maken met het CL-verhaal? "Dit is meer dan vervelend, zonder daar iets anders bij te halen. Het heeft niets te maken met onze volgende wedstrijd tegen Atlético en ook niet met de match die we net tegen Atlético gespeeld hebben. Dit zorgt niet voor een breukje in het vertrouwen. Dit zijn twee competities die niets met mekaar gemeen hebben. Dat is wel duidelijk. Wij moeten gewoon prestaties blijven leveren."