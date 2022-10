Invallers maken het verschil: OH Leuven met stevige comeback in doelpuntenfestival bij rode lantaarn Zulte Waregem

Zulte Waregem had na tien speeldagen nog maar vijf punten en dus was het tegen het verrassend sterke OH Leuven alle hens aan dek. Winnen was een absolute must om opnieuw wat aansluiting te vinden bij het pak.

Mbaye Leye had na de 5 op 30 en de nederlaag in Westerlo niet meteen zin om veel te gaan wijzigen, maar hij verwees Tambedou wel naar de bank ten koste van de uit schorsing terugkerende Ramirez. Daardoor kregen we ook meteen een viermansdefensie.

Essevee recht rug

OH Leuven van zijn kant stond knap vijfde en dus had Marc Brys zeker weinig redenen tot wisselen. Nsingi kreeg voorin wel de voorkeur op Gonzalez, maar die laatste zou bij de rust wel mogen invallen - een niet onbelangrijke wissel zou dat blijken.

© photonews

© photonews

Voor de koffie had Zulte Waregem de hardheid van natuursteen laten zien en heel veel intensiteit in de duels. Daardoor hielden ze het achterin goed gesloten, al moest Bossut een keertje redding brengen op Al-Tamari en was er Thorsteinsson met een poging op de paal.

Aan de overkant had Essevee dan weer weinig leuke acties of vloeiende combinaties op de grasmat gebracht. Toch waren ze op voorsprong gekomen: Vossen leukte zijn jubileum (400e wedstrijd op het hoogste niveau) op met een doelpunt op aangeven van Ndour en zo de thuisploeg met 1-0 de rust in.

Weergaloze comeback

"De sterkte van een ploeg wordt bepaald door de bank." Het zou zomaar een van de vele uitspraken op tegels kunnen zijn die Johan Cruyff zaliger had kunnen doen. En het zou ook blijken in de Elindus Arena aan de Gaverbeek.

© photonews

© photonews

Yolo moet Marc Brys gedacht hebben tijdens de pauze. Hij bracht Gonzalez en Kiyine in en die wisten in een kwartier de wedstrijd helemaal omdraaien. Gonzalez maakte er uiteindelijk drie, Kiyine eentje tussendoor. Fadera trapte met een afgeweken bal nog wat hoop in de Waregemse gelederen, tot Gonzalez de 2-4 aanbood aan De Norre en Essevee zo in een lastig parket bracht. In de slotfase maakte Gonzalez er zelfs nog 2-5 van.

Stan Braem kreeg tussendoor nog rood, waarop de VAR moest tussenkomen en we dus ook nog wat poppenkast kregen. Aan de 5 op 33 voor Essevee verandert dat wel niets. OH Leuven staat voor minstens een dag op de vierde plaats: knap.