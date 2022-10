Analist doet opmerkelijke vaststelling over Ewoud Pletinckx na vertrek bij Zulte Waregem

In het tussenseizoen ruilde Ewoud Pletinckx Zulte Waregem in voor OH Leuven.

Zulte Waregem zet verschrikkelijke cijfers neer in de Jupiler Pro League. Het heeft de zwakste aanval en ook de slechtste verdediging van de hele competitie.

“Ze krijgen veel doelpunten binnen wanneer ze al achter staan. Leye is een trainer die graag ingrijpt en snel alles of niets speelt”, merkt Wim De Coninck op in Extra Time. “Hij kan ook meer op safe spelen en dan incasseren ze minder harde cijfers.”

De Coninck legt ook de link met Ewoud Pletinckx. “Wat me wel opvalt is dat er vorig jaar vaak kritiek was op Ewoud Pletinckx, maar die blijkt bij Leuven nu toch goed te kunnen verdedigen. Terwijl Zulte Waregem met een hele nieuwe defensie speelt, op de doelman na, maar er is geen beterschap.”