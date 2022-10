Union wint van Cercle Brugge na een geweldige wedstrijd

Wat een mooie wedstrijd om het weekend af te sluiten. Kansen, tempo en twee ploegen die er vol voor gingen. Zo zou het altijd moeten zijn. Uiteindelijk is het Union dat de drie punten thuishoudt.

Beide ploegen konden een prima zaak doen bij winst. Union sprong dan terug in de top 4 en Cercle Brugge geraakte weg uit de degradatiezone en kreeg zo wat extra ademruimte.

Eerste helft

De wedstrijd was nog geen drie minuten onderweg en het eerste doelpunt stond al op het scorebord. Dante Vanzeir had de eer om zijn Union op voorsprong te brengen. Cercle reageerde via Somers, maar Moris stond pal op het schot.

Toen sloeg het noodlot toe voor Union. Burgess werd in een duel op zijn voet getrapt. De rots in de branding centraal achterin had nood aan verzorging. Hij probeerde nog even verder te spelen, maar moest zich uiteindelijk laten wisselen.

Beide ploegen gingen er vol voor en de wedstrijd ging op een hoog tempo verder. Onder andere Vanzeir en Teuma lieten zich opmerken in de eerste helft. De beste kans voor Cercle kwam er via Marcelin, maar Teuma kon in extremis redding brengen op de lijn.

Zo ging Union de rust in met een 1-0 voorsprong.

Tweede helft

Cercle had zich in de eerste helft al laten zien en op dat elan gingen ze verder na de koffie. Toch was het Union dat op een dubbele voorsprong kwam via Adingra. Beide ploegen besloten om een aantal wissels door te voeren. Dit leverde niet direct grote kansen op, maar het temp bleef wel hoog.

Cercle kwam terug in de wedstrijd via Ghobo. Hij stond juist op het veld en kon al direct de aansluitingstreffer maken. Zo kreeg Cercle terug hoop. Beide ploegen bleven op een hoog tempo op zoek naar nog doelpunten. Verrassend genoeg werd er niet meer gescoord.