Volgens Karel Geraerts had het gemakkelijker kunnen gaan: "We maken het onszelf onnodig lastig met dat tegendoelpunt"

Union kon met 2-1 winnen van Cercle Brugge, maar had het niet altijd even gemakkelijk. Dit had ook Karel Geraerts gezien.

"We scoren vandaag op de juiste momenten", vertelde Karel Geraerts na de wedstrijd. "Het was geen makkelijke wedstrijd. We speelden tegen een team dat fysiek sterk is, maar ook goed kan voetballen."

Ei zo na kwam Cercle Brugge nog terug in de wedstrijd na de aansluitingstreffer. Hier was Geraerts zich van bewust. "We maken het onszelf onnodig lastig met dat tegendoelpunt. Voor hetzelfde geld krijgen we nog de gelijkmaker tegen, gelukkig is dat niet gebeurd", sloot hij af.