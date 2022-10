Miron Muslic zag een prima mentaliteit bij zijn spelers: "We gaven niet op, zelfs na de 2-0"

Als je de laatste twee wedstrijd van Cercle Brugge hebt bekeken dat is het vreemd dat ze onderaan staan. Ze hebben al een paar keer dit seizoen meer verdiend dat zag ook hun trainer Miron Muslic.

"We zijn erg teleurgesteld na deze wedstrijd, omdat we hier echt wel een punt verdienden. We hadden twee hele goede kansen op een tweede doelpunt, maar waren niet efficiënt genoeg", opende Muslic het gesprek met de pers na de wedstrijd.

Er was veel om zich aan op te trekken want Cerlce bracht met momenten mooi voetbal op de grasmat. "Zeker in de tweede helft zag je de typische Cercle-mentaliteit. We gaven niet op, zelfs na de 2-0. We moeten het positieve onthouden vandaag en dat gebruiken voor de volgende wedstrijden", bleef hij strijdvaardig.