Hattrick-hero en coach reageren na briljante tweede helft: "Wat gebeten omdat hij op de bank zat, maar ..."

Wat te doen als je bij de rust mag invallen? Een hattrick maken is altijd een goed idee. Was getekend: Mario Gonzalez.

Gonzalez zelf was - uiteraard - zeer tevreden van zijn wedstrijd, met een hattrick én een assist. "Het is heel goed, zeker dat we gewonnen hebben. Dat blijft het belangrijkste."

"Ja, ik was een beetje geënerveerd. Dat is normaal, want ik wil spelen. De trainer had beslist om Nsingi te zetten en hij heeft in de eerste helft ook goed gespeeld. Ik was klaar om de ploeg te helpen."

Stoïcijns

Een mening die de coach deelde: "Het klopt, Mario Gonzalez was een beetje gebeten omdat hij op de bank zat. Maar hij trainde donderdag Haniet door een letsel in de bil en had vrijdag rustig hervat. Ik wilde geen risico nemen met hem."

"Drie goals en een assist is uiteraard klasse, hij blijft stoïcijns en komt waar hij moet staan, hij scoort makkelijk."