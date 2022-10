Dag van De Cuyper begon met ziek te zijn en eindigde met triomf tegen zijn Club: "Het dak eraf in de kleedkamer!"

Wat een belevenis voor Maxim De Cuyper! Tegen Club spelen was al speciaal. Dan nog triomferen in het Jan Breydelstadion was helemaal boven de verwachtingen.

Met zijn familie in de tribune ging De Cuyper met Westerlo met 0-2 winnen bij Club Brugge, de ploeg die hem uitleent aan de Kemphanen. "Je wist dat je het eerste kwartier moest overleven, wat ook lukte. Het kon dan wel al 2-0 of 3-0 geweest zijn. Ik vond ons wel groeien in de loop van de eerste helft", merkte de 21-jarige linksachter op.

Een bewijs daarvan was dat De Cuyper kort voor rust offensief zijn kwaliteiten eens kon tonen. Mignolet moest zijn poging stoppen met de voet. Zou De Cuyper gevierd hebben als die bal was binnen gegaan? "Geen flauw idee", lacht de youngster. "Dat is het momentum dat je op dat ogenblik voelt."

Moeilijk uit te leggen

Na de koffie scoorde Westerlo dan wel. "Nene was nog net voor Mata op de bal en dan lag het helemaal open", zag De Cuyper ook. De rest is geschiedenis. Hoe was het na de match in de kleedkamers? "Het dak eraf hé! Zoals je wel kon verwachten. Het is heel speciaal om tegen die jongens van Club Brugge te spelen. Het is moeilijk uit te leggen. Natuurlijk kwam ik hier gewoon om te winnen."

© photonews

Een dag die de Westerlo-revelatie niet snel zal vergeten. Daar is ook zijn trainer Jonas De Roeck van overtuigd. "Hij was deze ochtend nog ziek. Misschien kwam het door de stress? We kennen allemaal de kwaliteiten van Maxim. Die heeft hij vorig seizoen al laten zien en nu ook dit seizoen op dit niveau. Ik ben blij voor hem. We zijn allemaal natuurlijk blij met de drie punten."

Voorlopige zesde plaats

Zo komt de promovendus op een voorlopige, maar heel fraaie zesde plaats te staan. "Ik wist dat we goed konden voetballen, maar ik had niet verwacht om op een zesde plek te staan. De bedoeling was wel om een goede start te nemen. We leken die enigszins gemist hebben, maar hebben ons goed herpakt met een 12 op 12", besluit De Cuyper.