Simon Mignolet vond dat op hem een overtreding werd gemaakt bij cruciale fase: "Belangrijk om lessen te trekken"

Ook Simon Mignolet ervaarde tegen Westerlo een heel ander gevoel dan in de CL. Een cruciale fase lag hem toch wel op de maag.

Dat was de 0-1: Mignolet dook in de voeten van Nene en had even de bal, maar nadien kon Foster alsnog scoren. "Ik vind het wel een overtreding op mij", was de doelman achteraf duidelijk. "Er was contact, ik kan het u laten zien. Soms hoort contact bij voetbal, maar ik had mijn hand op de bal en dan vind ik het wel een fout."

Over de reden voor de nederlaag moesten ze in Brugge ook niet lang nadenken: het missen van de kansen. "We moeten in de toekomst efficiënt zijn, wat we in de Champions League wel zijn. Zodat ploegen tegen ons geen punten kunnen pakken. Niet in Jan Breydel, maar sowieso niet tegen ons. Het is al twee keer gebeurd na een Europese match. Het is nu wel echt tijd om dat een halt toe te roepen."

Mentaal lastig

Hoefkens bracht in vergelijking met de match tegen Atlético zes andere namen aan de aftrap. "Voor de jongens die hun kans kregen, zal het mentaal lastig zijn hoe langer ze spelen zonder een zege te behalen", vreest Mignolet. "Als je 2-0 had voor gestaan na de eerste helft, wat een normale score had geweest gezien het wedstrijdverloop, dan zouden die jongens met een veel beter gevoel naar de volgende wedstrijd gaan."

Weegt het drukke programma, met die Europese matchen erbij, op de groep? " We zijn allemaal profs en we worden ervoor betaald. Ik heb in de herfst van mijn carrière nog niet anders geweten dan zo'n programma. Het is belangrijk om de lessen te trekken die we moeten trekken. Uiteindelijk draait het om doelpunten, waardoor je een wedstrijd wint of verliest."