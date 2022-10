Verdediger Medley viel in als aanvaller en scoorde bij Oostende: "Staf moest iets doen om tij te keren"

Zechariah Medley (19) viel laat in tegen Seraing en kopte nog de gelijkmaker binnen.

KV Oostende stond zaterdag 1-0 achter tegen tien van man van Seraing. Een paar minuten voor het einde laat Yves Vanderhaeghe Zechariah Medley invallen. Niet op zijn gewone positie als verdediger, wel als aanvaller.

"In de jeugd heb ik wel eens in de aanval gestaan en tot mijn vijftiende was ik zelfs linksvoor. Maar intussen is het toch al vele jaren geleden dat ik me aanvallend nog kon uitleven. Op training scoor ik echter vrij vlot en assistent Wesley Deschacht opperde al eens om me te laten invallen als aanvaller (lacht)", zegt Medley zelf.

"Maar om het dan werkelijk te doen, is nog een andere zaak natuurlijk. Al moest de staf natuurlijk iéts doen om het tij nog te keren. Met mijn gestalte kon ik voor wat paniek zorgen in de thuisdefensie en dat heb ik zo goed mogelijk proberen in te vullen."

Dat lukte wonderwel want in de toegevoegde tijd kopte Medley de gelijkmaker binnen op een voorzet van Indy Boonen en pakte KV Oostende nog een punt.