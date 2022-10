Nieuwe teleurstelling nipt vermeden: AA Gent mag Depoitre danken voor laat doelpunt

Voor AA Gent was het na de nederlaag in Union en met Europees voetbal op komst belangrijk om nog eens vertrouwen te tanken, voor de bezoekers is elk puntje een gewonnen punt in de degradatiestrijd. Leverde dat ook spektakel op?

Hein Vanhaezebrouck was terug bij AA Gent na een virale infectie, al coachte hij wel met een mondmasker op om geen mensen te gaan besmetten. Hij koos voor Sulayman Marreh in de plaats van Owusu, die samen met De Sart in een lang rijtje geblesseerden terechtkwam.

Rotterdamse touristen

De fans van de Buffalo's hadden in Union een duidelijk statement gemaakt door na de match met de spelers te willen praten en dus was het afwachten welke reactie de fanions op de groene grasmat van de Ghelamco Arena zouden gaan brengen.

© photonews

© photonews

Vooraf hadden we zeventien jongens uit Rotterdam ontmoet die op een weekendje in Gent waren. Toen we hen vroegen of ze voor het voetbal kwamen, hadden ze het gelukkig vooral over drinken en gezelligheid. De laatste weken was het vooral de brouwer in de Ghelamco Arena die oude gouden zaken doet, want de mix tussen je verdriet verdrinken en vooral zo min mogelijk van de wedstrijd hoeven te zien neemt al eens de bovenhand.

En ook tegen Seraing was het eigenlijk niet echt genieten, al had de thuisploeg wel meteen een cadeautje gekregen van de Luikenaars. De eerste corner van Kums werd een owngoal van Mbow en Gent zo op rozen. De bezoekers kwamen vlak voor rust na een strafschopfout van Nurio op Bernier op gelijke hoogte.

Rijsttaart met koffie

Het hoogtepunt na 45 minuten voetbal was voor ons echter het rijsttaartje dat op het vijfde 'persverdiep' de koffie nog net dat tikkeltje lekkerder maakt. Complimenten aan de Gentse bakker die ons op dat lekkers trakteert.

Marius

© photonews

Hein Vanhaezebrouck had ondertussen besloten in te grijpen en koos voor Hjulsager, Salah en Godeau voor de tweede helft. Zeker Salah bracht aanvankelijk wel wat meer schwung in de match, maar ook hij kon de bakens niet verzetten en het tempo verzandde al snel opnieuw.

Het was uiteindelijk wachten op stormram Depoitre om het broodje voor de Buffalo's te bakken en nog eens zijn goudwaarde te laten zien door een voorzet onhoudbaar voorbij Galje te koppen. De drie punten bleven zo in Gent, al was het niet met oogstrelend voetbal. Donderdag in Ierland is het opnieuw van moeten.