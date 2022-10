Racing Genk steviger leider na winst in topper op het veld van Antwerp: wereldgoal, blunders en Gouden Stier beslissen partij

Racing Genk is erin geslaagd om de topper op het veld van Antwerp te winnen. Het is pas de eerste keer dat Antwerp punten laat liggen in het eigen Bosuilstadion. Topschutter Onuachu was goed voor twee doelpunten, kapitein Heynen tekende voor een wereldgoal.

Gesteund door een felle aanhang en mooie tifo begon Antwerp als gretigste ploeg aan de topper tegen Racing Genk. Ze konden die gretigheid in het openingskwartier echter niet omzetten in kansen.

Werelddoelpunt Heynen

Aan de overkant was één goede aanval genoeg voor Genk om op voorsprong te komen. Trésor verstuurde een lobpasje over de Antwerp-defensie en Heynen werkte de bal met een halve retro prachtig in de bovenhoek. Eerst werd er nog gevlagd voor buitenspel maar na een VAR-fase van drie minuten bleek dat Vines het buitenspel ophief.

De reactie van Antwerp was een schot van Stengs in het zijnet maar daarna kwamen net de bezoekers beter in de partij. Ondanks het herstelde evenwicht kreeg Janssen nog een dot van een schietkans maar de Nederlander besloot over.

Blunderende doelmannen

Na een halfuur kon Onuachu een corner van Trésor richting doel koppen. Butez leek makkelijk te kunnen klemmen maar liet de bal los. Ook Richie De Laet, die nog achter zijn doelman stond, kon de bal niet meer stoppen en zo kwam Genk met een gelukje op een dubbele voorsprong.

Stijgende druk Antwerp

Aan de overkant ging Vandevoordt echter ook in de fout. Eerst was er dom balverlies van McKenzie en de Genk-doelman twijfelde lang om in te grijpen. Uiteindelijk kwam hij toch waardoor Arteaga het leer liet lopen. Vandevoordt kon de bal echter niet klemmen, Janssen bedankte en zette de aansluitingstreffer op het scorebord.

In de tweede helft voerde Antwerp stelselmatig de druk op rond het doel van Vandevoordt. Ekkelenkamp kreeg halverwege de tweede helft een grote kans maar werkte zeer zwak een meter voorlangs af.

De thuisploeg was zeer aanwezig in de 16 van de bezoekers maar het was vaak de laatste pass die net niet aankwam. Bijna hielp Vandevoordt hen opnieuw een handje door na een corner een bal opnieuw in het veld te duwen in plaats van over zijn kooi. Gerkens probeerde het eveneens met een omhaal maar ditmaal stond Vandevoordt wel pal.

Onuachu doet de boeken toe

Net wanneer we ons klaar maakten voor en slotoffensief van Antwerp in het laatste kwartier met onder meer Michael Frey, deed Onuachu de boeken toe. Na een vrije trap van -opnieuw- Mike Trésor klom Onuachu het hoogste. Butez kon enkel toekijken hoe de bal via de paal in doel belandde. De elfde assist is het al voor Trésor, Onuachu maakt zijn achtste in 5 duels en is zo medetopscorer.

Genk is zo steviger leider in het klassement en telt 4 punten meer dan Antwerp. Club Brugge volgt al op 8 punten. Bij Antwerp komen er wat krasjes op de onfeilbare reputatie van de eerste negen speeldagen maar ze blijven wel tweede.