Sven Jaecques geeft zijn antwoord over terugkeer van Radja Nainggolan

Radja Nainggolan zit bij Royal Antwerp FC in de B-kern na incidenten rond zijn rijbewijs en de e-sigaret.

Radja Nainggolan volgde de wedstrijd van Royal Antwerp FC tegen competitieleider Racing Genk vanuit de tribune nadat hij naar de B-kern verwezen was.

Nainggolan kwam bij Eleven Sports in beeld terwijl hij op zijn gsm aan het tokkelen was. Frank Raes vroeg Sven Jaecques wanneer Il Ninja zal terugkeren in de A-kern.

“Dat kan morgen zijn, maar ook nooit zijn”, was het opvallende antwoord dat de manager van The Great Old klaar had.