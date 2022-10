Alderweireld houdt de moed erin: "Ben heel fier op de prestatie van de ploeg vandaag"

Alderweireld is naar Antwerp teruggekeerd om prijzen te pakken met de Great Old. Maar in de topper tegen Racing Genk kon Antwerp niet aan het langste eind trekken.

Volgens de Antwerpse kapitein lag het echter zeker niet aan de prestatie van de troepen op het veld, integendeel. "Ik ben heel fier op mijn ploeg", opent hij voor de camera van Eleven Sports.

"We zorgden ervoor dat Genk piepte en kraakte in de tweede helft maar belonen onszelf niet. Bij twee silstaande fases gaan we het duel niet aan en dan is het heel zuur dat ze dan twee keer scoren want we voetbalden goed."

In de tweede helft ging Antwerp nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker maar op één of twee schoten na kon Vandevoordt niet echt bedreigd worden voor het 1-3 werd en dat terwijl Genk ook niet bijster veel kon creëren. "Bij dat eerste doelpunt staan we niet op één lijn en verder zijn het twee siltstaande fases. We hebben genoeg kansen gehad voor een punt en misschien wel meer."

"We creëren genoeg, zijn de baas en moeten hier meer uithalen. Als we onze wedstrijd analyseren, stond het ook achterin zeer goed. Enkel heel zuur dat we de duels niet aangaan op de stilstaande fases. Ik win tijdens de wedstrijd nagenoeg elk duel met Onuachu. Op een stilstaande fase ben ik één keer niet in de buurt en gaat hij binnen", besluit Alderweireld met een zucht.