Moet Trésor in aanmerking komen voor Rode Duivels? "Dat vind ik een beetje opportunistisch"

Zes goals en elf assists, dan ben je wel héél goed bezig. Maar genoeg om in aanmerking te komen voor het WK in Qatar? Mike Trésor Ndayishimiye maakt het de bondscoach alvast niet makkelijk.

Maar eerst en vooral. Is dit Genk de topfavoriet voor de titel? René Vandereycken vindt het wat voorbarig om dat uit te spreken. "Welke rol gaat het WK nog spelen, als de competitie zal worden stilgelegd? En de transfers? En wat als de velden er zwaarder bij liggen, met die lichtvoetige spelers? Als je dan in januari, februari of maart naar pakweg Eupen of Seraing moet, kan dat al een pak minder gemakkelijk zijn om hun combinatievoetbal te brengen", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Samen met Antwerp, Club Brugge en Union zijn ze wel al bijna een zekerheid voor de Champions' play-offs.”

Maar Genk heeft wel iets wat ze bij andere ploegen niet hebben. "Met de traptechniek van Trésor en de gestalte van Onuachu hebben ze wel een extra wapen tegenover de rest. Ik hoorde dat Trésor na de match al een vraag kreeg over de Rode Duivels, maar dat vind ik een beetje opportunistisch een paar weken voor het WK. Ik zeg niet dat hij op termijn niet in aanmerking kan komen, maar er zijn andere spelers die op een hoger niveau al meer bewezen hebben. Voor mij moet hij toch nog wat meer bevestigen.”