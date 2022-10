Van Bommel maakt zich nog geen zorgen na nederlaag tegen RC Genk: "6 op 15 of 33 op 42?" en "Staan eigenlijk slechts 2 punten achter nu"

Voor de eerste keer dit seizoen lijdt Antwerp puntenverlies in het eigen Bosuilstadion. in de topper tegen Racing Genk verloor Antwerp met 1-3. Zit Antwerp in een dipje?

Na de geweldige 27/27 ging Antwerp over naar een magere 6/15. Ze gaven de leidersplaats af aan Racing Genk en konden die zondagnamiddag niet heroveren. Maar volgens trainer Mark Van Bommel is er nog geen reden tot paniek.

"6/15?", vraagt hij luidop. "Je kan ook zeggen dat we 33/42 hebben en dan is het wel goed. Je moet naar een heel seizoen kijken als het over punten gaat. De realiteit is dat we nu 4 punten achter staan of eigenlijk maar 2", refereert hij naar de puntenhalvering in de play offs.

"Op het moment dat 2-2 in de lucht hangt, wordt het 1-3"

Ook over de wedstrijd van zijn spelers was de Nederlander niet ontevreden. "Het was een goede wedstrijd, intensief met snel spel en veel momenten voor doel. We zitten enkel aan de ongelukkige kant van het resultaat. Ze scoren tweemaal op standaardsituaties en we komen vlak voor rust nog helemaal in de wedstrijd met de 1-2", analyseert hij.

Na rust had Antwerp het overwicht maar scoren lukte niet, aan de andere kant was Onuachu wel trefzeker om Antwerp de doodsteek toe te dienen. "Op het moment dat je denkt dat de 2-2 eraan komt, staat het 1-3 via een standaardfase. Maar even daarvoor moet Munoz zijn tweede gele kaart krijgen. Normaal gezien zeg ik weinig over de ref maar ik vond hem toch matig", gaat Van Bommel verder.